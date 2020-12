Milan, Inter e Juve ballano sulle punte. Chi ha più bisogno di un attaccante?

Milan, Inter e Juve con lo stesso obiettivo: rinforzare l’attacco. Ecco i nomi in cima alla lista delle tre società per il mercato di gennaio

Il Milan cerca un vice Ibra, uno che per intenderci segni più di Rebic e Leao. L’Inter il sostituto di Lukaku, o qualcuno che ci possa anche giocare assieme quando Lautaro non è in giornata. La Juve deve risolvere il caso Dybala e intanto pensa a un centravanti d’area, visto che in questo momento Ronaldo e Morata girano al largo. Se le milanesi sono convinte che puntellare l’attacco possa fare la differenza tra scudetto e secondo posto, la Juve ha bisogno di rinforzi sul mercato per mettere nel mirino una rimonta tutta in salita. Nessuna delle tre ha la necessità assoluta di ampliare il reparto offensivo, ma tutte sono alla finestra a caccia delle solite opportunità di gennaio. Il Milan in questo momento ha bisogno di gol e peso che garantiva Ibra, fino all’infortunio.

Per non interrompere il magic moment Maldini sta valutando candidature in attacco, con tre nomi in cima alla lista. Il primo è Jovic, dopo una stagione da dimenticare al Real, il secondo è Scamacca, in prestito al Genoa, giovane di prospettiva. La pista meno immediata è quella che porta a Edouard, ventiduenne del Celtic, una scommessa. L’Inter rilancia con Origi, un altro belga che intriga, ma non solo: occhio a Diego Costa mentre per arrivare a Gervinho Marotta sarebbe disposto a mettere sul piatto Pinamonti, mentre poco più indietro Eriksen lascerebbe un vuoto che potrebbero colmare De Paul o il Papu Gomez. Staremo a vedere, intanto si muove anche la Juve, che ha messo gli occhi su Pavoletti, ma non molla Milik (troppo alta però la valutazione del Napoli), così come l’ex Llorente e il solito Giroud, blindato dal Chelsea. Paratici è alla ricerca di un quarto attaccante, all’occorrenza anche vice-Ronaldo, in attesa di capire cosa ne sarà di Dybala. Milan e Inter comandano il gioco, la Juve insegue, il ballo sulla punte e appena iniziato ma potrebbe valere un pezzo di scudetto.