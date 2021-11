Milan Inter, Marelli: «Rigore su Calhanoglu? Avrei fischiato anche io»

Luca Marelli ha parlato a Tutti Convocati dell’arbitraggio di Doveri in Milan-Inter: le sue dichiarazioni

ARBITRAGGIO – «Prestazione eccezionale di Doveri. Ieri sera un derby stupendo, mi sono divertito. Partita segnata da due episodi, ma sottolineo un solo ammonito, tutto il resto della partita ha lasciato che giocassero. Sottolineo anche la correttezza dei giocatori che ieri hanno protestato il giusto, questo però dipende anche dall’autorevolezza che Doveri si è conquistato negli anni e sanno che lui sui mezzi contatti non fischia mai. Primo rigore episodio su cui non c’è nessun margine per il Var, a mio parere non c’era da fischiare, però la dinamica porta a quel fischio e probabilmente fossi stato in campo avrei fischiato pure io».