Milan Inter, guai per Stefano Pioli. Diffidato quel giocatore

Milan Inter, guai per Stefano Pioli: un giocatore importante è stato ammonito e salterà il derby di Milano

Thiaw è stato ammonito nel secondo tempo durante Sassuolo Milan, e tale fallo è stato fatale per la squadra di Stefano Pioli: soprattutto in vista di una partita così importante come quella del derby di Milano (che potrebbe portare il tricolore ai nerazzurri).

Il difensore era diffidato e salterà dunque la gara contro l‘Inter per squalifica: un altro guaio per i rossoneri che dietro sono contati.