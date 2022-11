Milan, interesse per Kamada dell’Eintracht Francoforte

Il Milan ha messo gli occhi su Daichi Kamada, centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte in scadenza

Il Milan sta sfruttando la pausa Mondiale per portare avanti le strategie in vista del calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maldini e Massara avrebbero individuato in Daichi Kamada un possibile rinforzo.

LA SITUAZIONE – Kamada, centrocampista giapponese classe 1996, ha il contratto in scadenza con l’Eintracht Francoforte nel 2023 e per questo potrebbe essere appetibile per il mercato di gennaio. Occhio anche agli interessi del Borussia Dortmund e della Premier League.