Milan, Kalulu: «Vogliamo i tre punti. Spezia avversario difficile»

Pierre Kalulu ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV nel prepartita del match con lo Spezia

Pierre Kalulu ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV nel prepartita del match con lo Spezia. Le parole del difensore francese, titolare nel match del Picco.

«Mi aspetto di iniziare bene e stare dentro la partita, voglio dare il massimo per prendere i tre punti oggi. Rosa ampia? Questo è il valore che abbiamo in questo gruppo, tutti in allenamento lavoriamo bene per essere pronti per entrare in qualsiasi momento. Atteggiamento dello Spezia? Penso che sarà una gara difficile, guardando anche l’anno scorso, ma abbiamo lavorato bene per fare una buona partita.»