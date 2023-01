Milan, Kjaer: «Chiediamo scusa ai tifosi, è una partita che fa male»

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter

Simon Kjaer ha parlato a Milan TV dopo la finale di Supercoppa Italiana.

PRESTAZIONE – «Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono bravi in quello che fanno, ma stasera non abbiamo messo la prestazione per meritate. Dobbiamo guardare indietro, chiedere scusa ai tifosi».

PROSSIMI GIORNI – «Dobbiamo analizzare questa partita e poi ripartire, non c’è tempo per mettere la testa giù ma questa partita fa male».

CONTINUA SU MILANNEWS24