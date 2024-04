Il Milan è tornato ad allenarsi dopo lo stop per i due giorni di Pasqua e sul campo si sono visti anche Kjaer e Pobega

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo lo stop per i due giorni di Pasqua e sul campo si sono visti anche Kjaer e Pobega.

Come appreso da Milannews24, tutti i rossoneri si sono allenati in maniera soft e in particolare c’è da segnalare il rientro di Kjaer e Pobega che hanno svolto ancora un lavoro individuale sul campo.