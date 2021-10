Milan, Krunic: «Vittoria meritata con la Roma. Scudetto? Ora ne parlo»

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la Roma

VITTORIA – «Abbiamo vinto meritatamente. Siamo stati più pronti dall’inizio, abbiamo fatto molto bene i primi 20 minuti e dopo il goal di Ibra è stato molto più facile. Dopo l’espulsione abbiamo sofferto, ma è andata bene».

GRUPPO – «Ci aiutiamo l’un con l’altro, vogliamo bene l’uno all’altro. Quelli che giocano bene danno il massimo, come me e Castillejo. Abbiamo 26 giocatori e tutti siamo importanti. Siamo tutti insieme in questa lotta per lo Scudetto».

SERIE A – «Ci sono tante squadre forti. Come gruppo, sento la mia squadra più forte del campionato. Scudetto? Non volevo dirlo all’inizio, ma poi gli altri compagni ne hanno parlato e quindi ne parlo anche io».