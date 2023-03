Milan, la posizione di Pioli è a rischio? Ecco lo scenario

La posizione di Stefano Pioli è di nuovo a rischio: per la sua permanenza sulla panchina del Milan è legata alla qualificazione in Champions

Stefano Pioli ha 3 mesi di tempo per guadagnarsi la conferma sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il tecnico ha solo un modo per tenersi stretto il club rossonero nonostante un contratto fino al 30 giugno del 2025.

Pioli dovrà centrare la qualificazione in Champions o tramite il campionato o tramite la vittoria della Champions in corso. Altrimenti sarà il momento delle decisioni forti.

