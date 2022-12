Milan, l’agente di Bakayoko: «L’attuale status quo non fa bene a nessuno, dispiace molto»

Marco Busiello, agente di Bakayoko, centrocampista del Milan, ha parlato della situazione del giocatore nel club rossonero

Marco Busiello, agente di Bakayoko, centrocampista del Milan, ha parlato a TMW.

PAROLE – «E’ una situazione che mi crea tristezza perché un anno e mezzo fa questo trasferimento fu fortemente voluto. Lui negli ultimi anni ha sempre girato in prestito, ogni anno doveva cambiare, ambientarsi in una nuova realtà, portare la famiglia in una nuova città. Tornare a Milano con un prestito biennale con un diritto di acquisto che diventava obbligo a determinate condizioni lo faceva felice. Sembrava essere arrivati alla fine di questa situazione. Però vuoi per l’esplosione di alcuni giocatori, vuoi per l’infortunio appena entrato in campo lo scorso anno, vuoi per situazioni che si sono un po’ avvitate su sé stesse la seconda avventura al Milan non ha funzionato. L’attuale status quo non fa bene a nessuno, dispiace molto».