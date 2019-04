Milan-Lazio DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Milan-Lazio, 32ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Lo Stadio San Siro ospita uno dei match più avvincenti della 32ª giornata di Serie A, ovvero Milan-Lazio. Gattuso si affida agli uomini che hanno messo in difficoltà la Juventus e spera in un exploit di Piatek per proteggere il 4° posto dalle grinfie dei biancocelesti. Inzaghi invece vuole lasciarsi alle spalle il pareggio contro il Sassuolo: l’obiettivo è tornare a Roma strappando punti preziosi ai rossoneri in questo spareggio per l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Milan-Lazio: pagelle e tabellino

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Donnarumma A., Plizzari, Abate, Caldara, Conti, Laxalt, Strinic, Zapata, Bertolacci, Biglia, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Wallace, Silva, Cataldi, Durmisi, Parolo, Jordao, Neto, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Rocchi di Firenze

Milan-Lazio: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Milan-Lazio: formazioni ufficiali

Milan-Lazio: probabili formazioni

Mister Gattuso dovrebbe affidarsi agli stessi uomini di Juventus–Milan. Spazio quindi alla coppia di centrali Musacchio-Romagnoli a difesa di Reina, con Calabria e Rodriguez sulle corsie. A centrocampo pronto Calhanoglu nel ruolo di mezzala insieme a Kessié e Bakayoko. Suso e Borini agiranno sugli esterni, con il solito Piatek ad insidiare la difesa biancoceleste.

Classico 3-5-2 per Inzaghi, che può contare su Strakosha in mezzo ai pali e sul trio difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. Il solito Lulic si appropria della fascia sinistra, mentre il brasiliano Romulo riceve le chiavi di quella destra. Centrocampo di qualità in casa Lazio, che può vantare tre interpreti d’eccezione come Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Tandem offensivo Correa-Immobile.

Milan-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Milan-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.