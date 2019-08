Milan, Leao: «Mi piacciono gli assist, aiuterò Piatek a fare gol» – VIDEO

Rafael Leao si presenta al pubblico rossonero: ecco le parole della punta ai microfoni di Milan TV.

CARATTERISTICHE – «Sono veloce e mi piace puntare l’uomo. Mi piace fare assist, ma segnare gol fa parte anche del mio bagaglio tecnico. E’ importante dare una mano e giocare per la squadra. Nono sono individualista, gioco per la squadra e provo sempre ad aiutare i miei compagni. Sono venuto qui per dare il massimo».

COPPIA CON PIATEK – «Piatek è un ottimo attaccante che aveva fatto vedere tutto il suo valore già ai tempi del Genoa. Poi dopo il suo arrivo al Milan ha fatto altrettanto segnando tanti gol. Spero di aiutarlo con tanti assist. Più gol farà lui, meglio andrà la squadra».

IDOLO ROSSONERO – «Kakà era un fuoriclasse. I giocatori brasiliani hanno sempre un talento speciale e Kakà ha segnato la storia del Milan. Ha vinto il pallone d’oro con la maglia rossonera e sono orgoglioso di essere arrivato nel club dove lui ha giocato in passato».

🗣@RafaeLeao7 "I’ve come to help, regardless of what position I play in”

🗣Rafael Leão “Sono venuto per aiutare la squadra, a prescindere dal ruolo”#ForzaMilan pic.twitter.com/QxZ6nNELoj

— AC Milan (@acmilan) August 2, 2019