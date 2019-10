Milan Lecce, Piatek a rischio panchina all’esordio di Pioli? Le ultime

Si avvicina la prima di Pioli sulla panchina del Milan: prende quota l’ipotesi di una clamorosa esclusione di Piatek contro il Lecce

Krzysztof Piatek rischia l’esclusione dall’undici titolare di Pioli in occasione del suo esordio in Milan-Lecce? I segnali da Milanello ci sono: è un’opzione da non escludere, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico si affiderà al 4-3-3 e ha provato sulla corsia mancina sia Rebic sia Rafael Leao. Il portoghese ha tuttavia anche convinto nel ruolo di prima punta nel tridente. Se Pioli decidesse di posizionarlo nel cuore dell’area, a pagarne le conseguenze sarebbe proprio Piatek.