Il nuovo dg del Milan Leonardo ha contattato telefonicamente l’entourage di Morata. Lo spagnolo avrebbe detto sì al trasferimento in rossonero

Il primo obiettivo per l’attacco del Milan è senza ombra di dubbio Alvaro Morata. La nuova proprietà ritiene che debba essere lui il principale terminale d’attacco per la prossima stagione e ha già messo a lavoro il nuovo direttore generale Leonardo per portare lo spagnolo in rossonero. Stando a quanto riporta Sky Sport, il manager brasiliano ha avuto i primi contatti telefonici con l’entourage del giocatore e quest’ultimo avrebbe già dato il suo assenso a trasferirsi a Milan.

Il problema per il club di via Aldo Rossi sarà trovare l’accordo con il Chelsea, la cui valutazione di Morata è decisamente elevata. I Blues chiedono una cifra tra i 65 e i 70 milioni di euro per l’attaccante e non sembrano intenzionati a fare sconti a nessuno. L’alternativa più credibile allo spagnolo attualmente è Gonzalo Higuain. I rossoneri avrebbero già avviato una trattativa con la Juventus, che stando alle parole del suo ad Beppe Marotta farà di tutto per consentire il ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero.