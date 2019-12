Milan: l’intesa e l’alternanza tra Kessie e Suso

Suso sta provando ad arricchire il suo set di giocate, in Bologna-Milan era spesso dentro al campo. In quei casi, Kessie si allargava

Rispetto al passato, si sta vedendo un Suso più dentro al campo e meno relegato esclusivamente all’ampiezza sul lato destro. Per assecondare i suoi movimenti interni, Pioli chiede quindi una rotazione posizionale.

Si vede per esempio nella slide sopra. Con Suso molto dentro al campo, è Kessie che si defila per consentire al Milan di avere un riferimento in ampiezza. Ciò è necessario per non avere zone sguarnite del campo.