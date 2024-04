Milan, Maignan alza bandiera bianca: niente Sassuolo

Mike Maignan, portiere del Milan, non giocherà la partita contro il Sassuolo per affaticamento. Ecco la situazione

Mike Maignan salterà la sfida contro il Sassuolo. A riportarlo è Sky Sport che racconta di come il francese del Milan non stia al meglio e dunque non partirà per Reggio Emilia causa affaticamento.

Per quanto riguarda la partita con la Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, non ci sono rischi e l’ex Lille dovrebbe tranquillamente esserci per sfidare Dybala e compagni.