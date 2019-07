Milan, Modric litiga con Zidane: Boban si rifà sotto per tentare il colpaccio

Rottura tra Luka Modric e Zinedine Zidane: la lite avvenuta tra l’ex pallone d’oro e il tecnico francese potrebbe portare alla separazione

Il Milan si rituffa su Luka Modric dopo le notizie rilanciate da emittenti spagnole che parlano di un’agguerrito litigio tra l’ex pallone d’oro e il tecnico blancos Zinedine Zidane. Il fuoriclasse croato si è messo di traverso alla scelta del proprio allenatore di scaricare duramente Garath Bale in conferenza stampa adducendo come motivazione la condizione fisica strabiliante del gallese e il grave infortunio di Asensio.

Proprio in queste ore Zovnimir Boban, vero aggancio del Milan a Modric, starebbe riavviando i contatti con il giocatore per tentare di sondare la reale possibilità che il 10 croato possa lasciare Madrid in estate. Il vero problema resta lo stipendio, Modric è passato a guadagnare da 8 milioni di euro a quasi 11 grazie alla vittoria del Pallone d’Oro, ma il Milan conta di poter convincerlo ad accettare la corte rossonera proponendo un pluriennale che possa permettergli di guadagnare la stessa cifra ma dilazionata in più anni.