Milan, niente big match di fine anno per Leao: le condizioni

Si chiude prima del dovuto il 2024 di Rafa Leao dopo l’infortunio patito al Bentegodi contro il Verona

Rafa Leao, attaccante del Milan, si è già messo alle spalle il 2024. Questo perché, come riporta Tuttosport, il portoghese non sembra affatto farcela per recuperare la condizione migliore in vista della Roma.

L’elongazione al flessore sinistro rimediata nel primo tempo della sfida contro il Verona non è una cosa da poco e dunque la testa è già per la Supercoppa Italiana quando il 3 gennaio gli uomini di Fonseca sfideranno la Juventus.