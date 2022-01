Milan, nuovi contatti con il Monaco per Pellegri: il Torino osservs

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: i rossoneri avranno oggi nuovi contatti con il Monaco per Pellegri. E il Torino osserva interessato

Come riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan sarebbe intenzionato a riscattare Pietro Pellegri dal Monaco ma a cifre più consone (dunque non 7 milioni di euro).

Oggi nuovo contatto tra le parti con il Torino vigile sulla situazione.

