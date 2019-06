Milan, ora all’appello manca solo l’ufficialità di Ricky Massara

Il nuovo Milan è quasi al completo. Dopo Giampaolo, Boban e Maldini, si attende solo l’ufficialità dell’arrivo di Ricky Massara come d.s.

Sta a poco a poco nascendo il nuovo Milan. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità di Marco Giampaolo come prossimo tecnico rossonero, prima ancora quelle di Zvonimir Boban diventato Chief Football Officer e di Paolo Maldini come direttore tecnico. All’appello, adesso, manca solamente il direttore sportivo.

Su chi sarà non ci sono dubbi. Ricky Massara andrà a ricoprire il ruolo dopo aver rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla Roma. Già in pectore da ormai svariati giorni, si aspetta l’annuncio ufficiale che possa dare il via alla sua nuova avventura. A quel punto tutte le linee saranno tracciate, e si potrà dare finalmente il via al mercato.