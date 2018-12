Milan-Parma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Parma in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il lunch match della 14ª giornata di Serie A

Dopo gli anticipi del sabato il lunch match della 14ª giornata di Serie A offrirà la sfida tra Milan e Parma, in programma domenica 2 dicembre allo stadio San Siro. La sfida tra le due compagini rappresenta un vero e proprio scontro per l’Europa dato che i rossoneri occupano il 5° e gli emiliani sostano un gradino più in basso a sole due lunghezze di distanza. La squadra del tecnico D’Aversa è la vera rivelazione di questo avvio stagione, dato che da neopromossa, dopo 13 turni, si ritrova in zona Europa League, ricordando a qualcuno il Parma degli anni ’90 che riuscì a conquistare la Coppa Uefa.

Milan-Parma andrà in onda in esclusiva su DAZN, la piattaforma dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. Inoltre è possibile seguire il lunch match sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Milan-Parma

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 2 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 12:30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo

Milan-Parma: le probabili formazioni

QUI MILAN – Il tecnico rossonero dovrà far fronte alla lunga lista di infortunati presenti in rosa e provare a conquistare un successo contro il Parma che potrebbe risultare utile in chiave Europa. L’obiettivo del Milan è quello di riconquistare nuovamente la qualificazioni alle competizioni europee anche nella prossima stagione. Dopo il pareggio interno contro la Lazio all’Olimpico, Gattuso probabilmente riproporrà la retroguardia a 3 con Abate, Zapata e Rodriguez davanti alla porta difesa da Donnarumma. Anche a centrocampo diverse conferme con Kessiè e Bakayoko centrali e Calabria e Laxalt sulla fascia, quest’ ultimo si gioca una maglia da titolare con Borini. In attacco, con Higuain ancora squalificato per un turno, confermato il tridente con Çalhanoglu e Suso sulle ali più arretrati rispetto alla punta centrale Cutrone.

QUI PARMA – La squadra di D’Aversa sta volando sulle ali dell’entusiasmo e con diversi risultati positivi è riuscita a piazzarsi al 6° posto in classifica che al termine della stagione varrebbe la qualificazione alla prossima Europa League. Gli emiliani non vogliono perdere la concentrazione soprattutto perché le inseguitrici sono molto vicine in classifica. A San Siro il mister emiliano, dunque, proverà a mandare in campo la formazione migliore confermando molti degli uomini che hanno battuto in casa il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato. Il reparto difensivo davanti all’estremo difensore Sepe, sarà probabilmente confermato per intero con Iacoponi, BrunoAlves, Bastoni e Gagliolo. A centrocampo sicuri del posto Barillà e Grassi, mentre Scozzarella è nuovamente in ballottaggio con Stulac. Anche in attacco ci sarà un ballottaggio tra Siligardi e Biabiany che dovranno completare il tridente con Inglese e Gervinho.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Laxalt; Suso, Çalhanoglu; Cutrone. Allenatore: Gattuso.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Grassi; Gervinho, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa.