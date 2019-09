Milan, Piatek: «Al Genoa giocavamo con le palle lunghe, ora mi mancano»

Piatek spiega le differenze sul piano del gioco tra il Genoa e il Milan, ammettendo di preferire alcuni schemi messi in atto in rossoblù

«Al Genoa contro le grandi squadre abbiamo giocato con palle lunghe per me o per Kouamè. Al Milan si gioca più con il pallone e con il possesso palla ma credo che a volte si debba cercare anche la soluzione più semplice. A me sicuramente come attaccante mancano un po’ questi palloni».