Milan, Piatek: «Udinese? Non ero fresco. Mi hanno detto di cambiare la 9»

Piatek a 360°: ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Milan sulla preseason, sulla scelta della numero 9 e sul suo ruolo

Intervistato da Foot Truck (canale Youtube), l’attaccante del Milan Piatek ha parlato del suo momento no nella preseason e della scelta della maglia numero 9 rossonera. Ecco le sue parole.

CONDIZIONI FISICHE – «Dopo la preseason non ero pronto fisicamente come sono adesso. Non ero fresco per la partita contro l’Udinese. Non è facile adattarsi al gioco di Giampaolo. Dobbiamo conoscerlo, servirà del tempo».

NUMERO 9 – «Giampaolo mi ha detto scherzosamente che le persone prendono sul serio queste cose. Nell’ultima partita contro il Brescia quando la palla ha attraversato la linea, i giocatori hanno scherzato con me nello spogliatoio dicendomi “Perché questo 9? Cambialo” ma ho sempre voluto giocarci».

CARATTERISTICHE – «In Italia dicono che sono il tipico rapace d’area che è sempre in agguato ma le statistiche non confermano questo. Tocco spesso la palla e gioco per la squadra ma le persone dicono che devo migliorare nel mio lavorare fuori dall’area».

Ecco il link dell’intervista a Piatek sul canale Youtube.