Milan, Pioli blocca Gabbia e vuole trattenere Romagnoli: le ultime

Calciomercato Milan: Pioli avrebbe bloccato la cessione di Gabbia e vorrebbe anche la permanenza di Romagnoli

Come riportato da La Repubblica, Stefano Pioli ha deciso di bloccare la cessione di Matteo Gabbia che era vicino a vestire la maglia della Sampdoria.

Inoltre, non è da escludere nemmeno un rilancio per il rinnovo di Alessio Romagnoli, il quale è in scadenza di contratto tra pochi giorni.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24