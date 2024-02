Pioli: «Infortuni? Vi svelo le condizioni di Kjaer e Thiaw»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dell’Europa League e del recupero di Simon Kjaer e Malick Thiaw

Il Milan si prepara alla partita contro il Rennes, valida per l’andata dei playoff di Europa League. L’allenatore Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport di vari argomenti tra cui la competizione, il recupero degli infortuni e altro ancora.

EUROPA LEAGUE – «Non aver mai vinto un Europa League è una motivazione in più. Qualche mese fa c’è la stata la delusione, ma ora è la nostra Champions. Dobbiamo rimanere concentrati, il Rennes sta molto bene. Dobbiamo essere molto concentrati su domani, che può essere già un qualcosa per portarci in vantaggio sui nostri avversari»

KJAER E THIAW – «Simon sta bene e credo possa essere della partita. Così come credo che possa essere convocato Malick. Con un minutaggio ridotto ma sarà convocato»

