Conferenza stampa Pioli: «Siamo pronti per giocare. Rimonta? Vogliamo fare tanti punti»

La conferenza stampa di Stefano Pioli in vista della partita di domani contro il Venezia: le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli in conferenza stampa ha presentato la partita contro il Venezia di domani. Le parole del tecnico rossonero:

IBRAHIMOVIC – «È sempre incavolato, ce l’ha sempre con qualcuno per tirare fuori tutte le motivazioni. Ma è contento per la vittoria della squadra e per come è entrato. Metterà domani tutta la determinazione necessaria».

LEAO – «Non può essere al 100%, si sta avvicinando ma deve mettere anche minutaggio. Deve continuare a lavorare con ambizione e convinzione perché può diventare un giocatore molto forte a livello europeo e mondiale».

POSITIVI – «È un momento particolare dove dobbiamo stare molto attenti e rispettare i protocolli per essere sicuri. È una fase imprevedibile, noi siamo sotto controllo giornaliero visto i precedenti riscontri. Ma siamo pronti per giocare. Pubblico? Abbiamo sofferto l’assenza dei tifosi che davamo per scontata. Ora che abbiamo riassaporato il loro sostegno è dura. È chiaro che per permettere di continuare anche i tifosi devono essere rispettosi e fare la loro parte».

RIMONTA – «In calendario abbiamo partite complicate. Il Venezia è una squadra ben allenata, veloce e tecnica. Serve una gara di alto livello, con mentalità e intensità. Ma il percorso è il nostro percorso, non è diretto sugli avversari. Vogliamo vincere le partite e fare tanti punti».

GIOCARE E NON GIOCARE – «La stagione è questa, bisogna adattarsi. È così in tutta Europa, ci sono partite che si giocano e altre no. Noi siamo contenti di aver giocato, pensiamo a mettere in campo una prestazione seria ed efficace per vincere la partita. Poi ci sono gli organi competenti che prendono decisioni non facili».

PRESSING VENEZIA – «Abbiamo palleggiato bene con la Roma, è vero. Il Venezia a volte ci verrà a prendere, non dovremo muoverci tanto e dare soluzione sotto pressioni».

