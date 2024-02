Milan, Pioli: «Rigore Giroud? Non fa niente e Holm...»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn al termine della gara pareggiata contro l’Atalanta

RIGORE GIROUD HOLM – «Troppo poco per due cose: Holm si mette le mani in faccia, in testa, e non è lì che è stato colpito. Poi è troppo poco per il metro di arbitraggio di Daniele Orsato. In assoluto è l’arbitro che fischia meno falli, Giroud non fa niente e Holm si mette le mani in testa. Ma bravi loro, però va be fa niente peccato».

DUE PUNTI PERSI – «Anche stasera, anche altre volte ma anche stasera perché meritavamo di vincere. Non siamo riusciti a fare più gol degli avversari, ma è stata la nostra miglior partita del mio Milan contro l’Atalanta. Dovevamo fare qualche gol in più e questo è un peccato. Questa è la miglior prestazione della settimana, ci sono tante cose positive tranne il risultato».

COME L’HA IMPOSTATA A CENTROCAMPO – «Volevamo la parità nelle due fasi, con Adli che teneva d’occhio Koopmeiners. Dovevamo per forza scivolare con il difensore di parte per fare due contro due con il terzino. Abbiamo lavorato bene, anche i tre davanti. I palloni sporchi hanno favoriti i duelli dei difensori».

