Milan, Pioli: «Possiamo ancora farcela, ma quel fuorigioco...»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo l’andata dei quarti di Europa League contro la Roma

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma, terminata 0-1.

EPISODI –«Siccome avevamo impostato per andare aggressivi con i due attaccanti sui centrali della Roma, doveva rompere un difensore centrale. Invece abbiamo mantenuto troppo il 2 contro 1 con Lukaku e abbiamo costretto Bennacer e Reijnders a ballare nel due contro tre. La scelta era diversa per come l’avevamo preparata e siamo stati meno attenti nel rompere con un difensore centrale. Arbitro? Mi piace di più parlare di gioco ma mi è sembrato che il fuorigioco sul quale è nato il calcio d’angolo della Roma… Abraham voleva colpirla di testa e l’ha presa con la mano. Dobbiamo giocare meglio, con più intensità e lucidità. Ma anche su El Shaarawy abbiamo sbagliato ad andare in uscita. Tante situazioni puoi sbagliarle e arrivare un attimo dopo. Abbiamo giocato una discreta partita e non un’ottima partita ma abbiamo le qualità per farlo giovedì prossimo».

RITORNO –«Non mi preoccupa anzi, mi aspetto tanto orgoglio, tanta volontà e dimostrare che siamo una grande squadra. Ribaltare questo risultato non è facile, lo possono fare solo le squadre forti. Dobbiamo migliorare la prestazione di stasera».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24