Milan, Pioli e il patto con la squadra

Nonostante i problemi legati agli ultimi risultati del Milan e alla condizione della squadra, Stefano Pioli ha voluto stringere un patto con i suoi giocatori

Mai come in questo momento la panchina del tecnico emiliano è in forte dubbio, ma il ritorno di Ibra potrebbe aiutare avendo al suo fianco una figura importante per lo spogliatoio. Ma l’allenatore ha chiesto nove punti in queste gare ai suoi ragazzi contro Monza, Salernitana e Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.