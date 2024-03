Milan Pupi Avati: «Pioli? Ho apprezzato le sue parole»

Milan, chiusa la polemica tra il regista e tifoso Pupi Avati e Stefano Pioli: le parole del regista dopo la conferenza stampa del tecnico

Pupi Avati è tornato sulla polemica degli scorsi giorni con Stefano Pioli. Il regista, noto tifoso del Milan, aveva infatti detto di non riuscire più a tifare per i rossoneri a causa del suo silenzio dopo la cacciata di Maldini da parte della nuova proprietà. In conferenza stampa il tecnico ha parlato della questione spiegando che ha un ottimo rapporto con l’ex dirigente e bandiera del club. Di seguito le parole del regista a LaPresse.

«Le parole di Pioli? Va bene, mi fa molto piacere. Questo silenzio dell’allenatore nei riguardi della cacciata della vecchia dirigenza non mi era piaciuto. E non credo di essere il solo. Adesso che Pioli dice che solidarizza con Maldini e che con lui ha un ottimo rapporto naturalmente fa sì che io mi ricreda. Continuerò a tifare Milan? Sì, se è così certo».