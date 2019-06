Milan, rilancio nella notte per Veretout. La Roma offre Karsdorp

Il Milan non molla per Jordan Veretout. Rilancio nella notte da parte dei rossoneri. Sfida aperta alla Roma

Il Milan tenta un nuovo rilancio last minute per Jordan Veretout. Perso Sensi, vicino al Milan, il club rossonero ha rilanciato avvicinandosi ai 2,5 milioni a stagione proposti dalla Roma.

Il club rossonero non vuole arrendersi e ha intenzione di andare fino in fondo prima dell’incontro che il club giallorosso ha fissato per lunedì alle ore 13. La Roma è pronta a offrire Karsdorp come contropartita alla Fiorentina. A riferirlo è Sportitalia.