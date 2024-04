Milan, rinnovo Calabria: manca l’intesa, la situazione

Il rinnovo di Davide Calabria è in fase di stallo. Ecco le ultime sul prolungamento del contratto del terzino

Sembrava solamente una questione di mera burocrazia, ma in realtà c’è dell’altro. Il rinnovo di Davide Calabria col Milan, in scadenza a giugno 2025, è attualmente in fase di stallo per mancata intesa.

Second TMW, i rossoneri hanno fissato un tetto massimo di 2 milioni netti a stagione ovvero l’attuale ingaggio. Insomma, un prolungamento senza aumento. Situazione che l’entourage del capitano vuole valutare meglio.