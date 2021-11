Milan, rinnovo Pioli: intesa a un passo. I dettagli sull’accordo

Il Milan e Stefano Pioli sono vicinissimi all’intesa per il rinnovo di contratto: i dettagli sul nuovo accordo

Il Milan è pronto a blindare il proprio tecnico: l’intesa è ad un passo. Lo riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Stefano Pioli resterà in rossonero sino al 30 giugno 2024.

Non è soltanto questione di risultati ma anche di carattere e stile quello che lo ha contraddistinto in queste tre stagioni a Milanello. Pronto dunque un ingaggio pari a 4 milioni di euro, attualmente ne percepisce poco più di 2. Prima del suo arrivo il Diavolo non viaggiava su acque serene. Dal momento che Pioli è giunto nel capoluogo lombardo, la squadra è cresciuta, maturata ed è tornata competitiva su ogni punto di vista.

