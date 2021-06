Milan, riscatto Tonali: la richiesta del Brescia

Riscatto Tonali: il Brescia ha chiesto una contropartita tecnica al Milan per abbassare il costo del cartellino del numero 8 rossonero

Terminata la stagione, il Milan non ha alcuna intenzione di perdere tempo e sta già programmando scrupolosamente il futuro per la prossima annata. Tra gli obiettivi di Maldini e Massara c’è sicuramente quello di riscattare Sandro Tonali. Il costo per il riscatto è fissato a 25 milioni di euro, ma la volontà del Milan è quella di abbassare le pretese del Brescia.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da bresciaoggi.it, il club lombardo avrebbe chiesto Marco Brescianini come contropartita per ammortizzare le spese rossonere. Il giovane centrocampista è reduce da un prestito alla Virtus Entella.