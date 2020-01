Milan, Rodriguez rimane in uscita. Sul terzino c’è il Napoli

Milan, Ricardo Rodriguez non andrà al Fenerbahce ma rimane in uscita. Sul terzino piomba il Napoli che offre soltanto un prestito

Nonostante sia naufragata la trattativa col Fenerbahce, in casa Milan rimane in uscita Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero non rientra nei piani di Pioli ed è stato ampiamente superato da Theo Hernandez nelle gerarchie.

Per questo motivo, scrive Gianluca Di Marzio, sul giocatore sarebbe piombato il Napoli. La formula offerta dal club azzurro è solo il prestito, mentre i rossoneri vorrebbero puntare almeno all’obbligo di riscatto.