Milan Roma, Sacchi: «Pioli e De Rossi hanno in comune una cosa»

Milan-Roma, primo atto dei quarti di finale di Europa League, calamita l’attenzione e si propone come l’evento della settimana. A leggere in anticipo la sfida tra le italiane c’è Arrigo Sacchi su La Gazzetta dello Sport

LA CONTINUITA’ DEI ROSSONERI – «Fisicamente stanno molto bene. Hanno vinto cinque partite consecutive in A, non poche: significa che il gruppo sta acquisendo la continuità necessaria per restare in alto».

L’ULTIMO PERIODO DEL MILAN – «Prima di tutto, corrono. E poi mi sembra siano venuti fuori giocatori rimasti nell’ombra. Penso ad esempio a Chukwueze, che sta dimostrando di avere buone qualità tecniche e atletiche».

DE ROSSI DA CONFERMARE – «Penso proprio di sì, sta facendo un ottimo lavoro. La squadra ha una maggiore intraprendenza, nell’ambiente pare si respiri un’aria diversa. E poi è stato rilanciato un giocatore che mi piace molto come Pellegrini».

PIOLI DA TENERE – «Sì, non ho nessun dubbio. Qui bisogna che la gente comincia a ragionare: Pioli ha vinto uno scudetto con una squadra che era costata molto meno rispetto alla avversarie. Merito suo e dei giocatori. In questa stagione ha dimostrato di saper uscire da un periodo complicato e ha impostato bene il lavoro».