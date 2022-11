Brahim Diaz: «Partite di questa sera le vogliono giocare tutti. Dobbiamo giocare da Milan»

Brahim Diaz, centrocampista del Milan, ha parlato a Prime Video prima della sfida contro il Salisburgo in Champions League

«E’ una partita importante, dobbiamo giocare tutta la partita con la mentalità vincente. Loro hanno giocatori forti in avanti, dobbiamo essere bravi a non perdere palla e farli ripartire. A Salisburgo non era stato facile, ma ora siamo pronti per affrontarli. Giocare a San Siro è incredibile. Siamo una grande squadra, queste sono partite che tutti vogliono giocare. Come si batte il Salisburgo? Giocando da Milan».