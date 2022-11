Milan Salisburgo, Pioli come Mozart

Grazie al lavoro della società e del tecnico Stefano Pioli, il Milan è tornato a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League

Il passaggio agli ottavi di Champions League dopo 9 anni di assenza e l’averlo fatto con un entusiasmante 4-0 sul Salisburgo fanno sì che Pioli oggi meriti l’8 in pagella per la serata di San Siro. Ecco due esempi di giudizio.



CORRIERE DELLA SERA – Missione compiuta, il Milan torna finalmente nel G16 d’Europa, centrando il primo obiettivo stagionale. Ora testa al campionato, serve un tre su tre prima della sosta.



LA GAZZETTA DELLO SPORT – Per citare Mozart, nato a Salisburgo: “Concerto per violino e orchestra”. Il Milan gioca, un po’ concede ma crea ed è cinico. Theo a metà campo è la mossa spazza-scacchiera.