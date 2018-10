Milan-Sampdoria, top e flop: Cutrone e Saponara protagonisti a San Siro! Molto male la difesa rossonera con Musacchio e Calabria

Milan-Sampdoria 3-2: ecco i top e flop della sfida di San Siro, partita valida per la decima giornata di Serie A.

Milan-Sampdoria: i promossi

CUTRONE – Segna il vantaggio del Milan al 17′ del primo tempo e offre l’assist vincente per il 2-2 rossonero segnato da Higuain.

SAPONARA – L’attaccante della Sampdoria si è reso protagonista col gol dell’1-1. Ma non solo: ha inoltre lanciato in area Quagliarella che, grazie all’assist, ha segnato il gol del momentaneo vantaggio blucerchiato per 2-1.

QUAGLIARELLA – Libera Saponara per il pari inaspettato e porta momentaneamente avanti i suoi con un gran goal, il 130esimo nella sua carriera.

Milan-Sampdoria: i bocciati

DEFREL – Tra gli attaccanti della Samp è quello che sembra meno in partita, forse complice anche qualche problema muscolare che l’ha costretto ad uscire dal campo nel secondo tempo.

CALABRIA – Il difensore blucerchiato, uscito per infortunio, ha messo in grossa difficoltà la sua quadra in entrambi i gol segnati dalla Sampdoria. E’ infatti principalmente sua la colpa sia sul gol di Quagliarella e sia sul gol iniziale di Saponara.

MUSACCHIO – Così come Calabria non ha convinto nella partita di stasera mostrandosi insicuro nelle uscite nonché responsabile, insieme alla difesa, di alcune evidenti sbandate difensive, soprattutto nel primo tempo. E’ infatti per colpa un suo abbaglio che Quagliarella è arrivato davanti alla porta di Donnarumma segnando il gol del 2-1.