Milan Sassuolo, la probabile formazione: ecco le ultime sulle scelte del tecnico Fonseca

Milan Sassuolo, la probabile formazione per la sfida in gara secca di Coppa Italia: ecco le ultime sulle scelte del tecnico Fonseca

Il Milan dopo il successo in Serie A contro l’Empoli domani sera tornerà in campo per la sfida contro il Sassuolo in Coppa Italia in gara secca. Ci sono diverse e interessanti novità di formazione a cui sta pensando il tecnico rossonero Paulo Fonseca.

La difesa, portiere incluso, sarà totalmente rivoluzionata. Non solo, però, perchè anche l’attacco cambierà rispetto al rotondo successo in Serie A di sabato. Gli unici confermati dovrebbero essere Reijnders e Fofana. Ecco la probabile formazione secondo quanto riportato da Sky Sport.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Abraham. Allenatore: Fonseca