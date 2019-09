Milan, scatta l’operazione rinnovi. La situazione dei giocatori coinvolti

Milan, chiusa la sessione di mercato la società dà il via all’operazione dei rinnovi. Le situazioni di Donnarumma, Suso e Bonaventura

Mercato alle spalle, ma i discorsi per i rinnovi contrattuali dei giocatori vanno avanti tutto l’anno. Come nel caso del Milan che, a sessione ultimata, ha adesso la necessità di discutere con determinati giocatori. Donnarumma, Suso e Bonaventura i tre nomi principali.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il caso più complesso è quello di Gigio a causa della cifra da lui guadagnata. Il nuovo accordo sarebbe una sorta di “scudo” in vista del mercato dell’anno prossimo. Su Suso, alla fine di tante voci ma alla fine rimasto, si lavora per un ritocco dell’ingaggio e l’eliminazione della clausola. Con Bonaventura a lavoro per non perdere il giocatore a zero il prossimo giugno.