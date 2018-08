Milan, mal di scontri diretti: solo 19 vittorie negli ultimi 10 anni

Numeri impietosi per il Milan nei confronti diretti. Nell’ultimo decennio il club milanista ha collezionato solo 19 vittorie

Il Milan inizierà il suo campionato sabato prossimo. I rossoneri non sono scesi in campo per la prima giornata a causa della tragedia che ha colpito la città di Genova e recupereranno il match con il Genoa il 31 ottobre. Sabato sarà tempo di big match con il confronto tra Napoli e Milan. La formazione rossonera sarà subito attesa da un test probante perché i confronti diretti, negli ultimi 10 anni, hanno potato poche soddisfazioni. Sono 19 le vittorie del club milanista nei confronti diretti nell’ultimo decennio.

Dieci punti su 48: è il magrissimo bottino dei meneghini contro la Juve dal 2010-11. Col Napoli, prossimo avversario, sono 14. L’ultima vittoria rossonera al San Paolo risale al 2010, quando il Diavolo si impose per 2-1. In campo c’era Gattuso e in quella stagione i rossoneri collezionarono 18 punti sui 30 disponibili nei confronti diretti. In questo decennio solo 19 vittorie in 80 partite contro le cinque grandi ma con Gattuso in panchina il club rossonero ha invertito leggermente la tendenza: il Milan nello scorso girone di ritorno ha ottenuto 8 punti negli scontri diretti mentre nel girone d’andata arrivarono solo sconfitte. Sabato sera il primo grande test per il nuovo corso: c’è il Milan.