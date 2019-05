Milan, sentenza Uefa: ecco quando arriverà il verdetto sulla partecipazione alla prossima edizione dell’Europa League

Sono giornata intense e convulse, quelle che trascorrono a Casa Milan. Tra un addio a Leonardo e Gattuso ed un tentativo per trattenere Maldini. L’ad Gazidis, insomma, ha un bel daffare per rivoluzionare dall’interno gli equilibri del club. Il tutto, però, in attesa di una comunicazione ufficiale dalla Uefa.

Il Milan, infatti, è in attesa della sentenza relativa alle violazioni del Fair Play Finanziario sul triennio 2014-2017. Un verdetto dal quale passa la possibilità di prendere o meno parte all’Europa League della prossima stagione. Già, ma per quando è atteso un pronunciamento della Uefa? Non esiste una data prestabilita, ma nell’ambiente filtra la convinzione che si arrivi ad una parola definitiva entro i primi giorni di giugno. A stretto giro di posta, insomma, Gazidis avrà risposta ai suoi interrogativi.