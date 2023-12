Milan, slitta il ritorno di Ibrahimovic: cosa manca

Le ultime sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante, nel Milan con un ruolo dirigenziale. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa, continuano i colloqui tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per il ritorno al Milan in dirigenza.

L’affare non sembra essere in dubbio, ma ci sono ancora dei dettagli da limare come la definizione del ruolo che potrebbe avere lo svedese. Intanto Ibra è stato presente anche ieri a San Siro nella vittoria per 3-1 dei rossoneri contro il Frosinone.