Milan, la società CONFERMA la FIDUCIA in Fonseca

Il Milan tranquillizza Fonseca sul suo futuro e si affida a lui in questo momento complicato, ma una svolta è fondamentale

I due pareggi intervallati da una sconfitta hanno reso la sosta per le Nazionali un inferno per Fonseca. Se poi contiamo anche il caso Leao e Theo Hernandez, allora possiamo dire che in casa Milan la situazione era più che tesissima.

Si parlava già di un nuovo allenatore, tra l’arrivo di Allegri e il ritorno di Pioli, ma la società ha prontamente smentito tutto. Secondo La Gazzetta dello Sport, la fiducia nei confronti di Fonscea è totale.

Dunque il futuro dell’ex tecnico del Lille non dipenderà dalla sfida col Venezia e nemmeno dalla Champions League e dal derby. Detto ciò, una svolta con i lagunari sarebbe fondamentale per ripartire col piede giusto.