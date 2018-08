L’agente di Antonelli ha incontrato la dirigenza del Milan per discutere del futuro del terzino. Al giocatore sono interessate Genoa ed Empoli

Il Milan in questo momento è una delle squadre più attive sul mercato. Il nuovo direttore tecnico Leonardo ha aperto la nuova era targata Elliott portando Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in rossonero ma lavora anche sul fronte delle cessioni. Nikola Kalinic si prepara a sbarcare all’Atletico Madrid mentre Carlos Bacca è sempre intenzionato a tornare in Spagna e più precisamente al Villarreal. Tra i possibili partenti figura anche Luca Antonelli. L’agente del terzino, Gianni Vitali, si è recato oggi a Casa Milan per discutere del futuro del suo assistito.

«È stato un incontro formale, in cui Leonardo e Maldini hanno voluto parlare in prima persona con Antonelli. La cosa è stata molto apprezzata e ha fatto davvero molto piacere a Luca. Sono due persone di grande spessore», sono le parole di Vitali riportate da Sportmediaset. Antonelli nella prossima stagione potrebbe tornare al Genoa, squadra in cui ha già militato dal 2011 al 2015, o trasferirsi all’Empoli. Al momento comunque Leonardo è impegnato in trattative molto più complesse. Il Milan ha infatti incontrato gli agenti di Bakayoko del Chelsea ma le parti sono ancora piuttosto lontane dal trovare un accordo.