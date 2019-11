Milan su Giroud: «C’è stata una telefonata con gli agenti». Sgarbo all’Inter

Non solo Inter nel futuro di Olivier Giroud: anche il Milan lo ha inserito tra gli obiettivi per il calciomercato invernale. Le ultime

Il Milan prepara il piano per il mercato di gannaio, e spunta una sorpresa per l’attacco. E’ Olivier Giroud l’alternativa a Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Il francese piace anche all’Inter.

A lanciare la bomba di mercato è l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che spiega: «Il Milan una telefonatina agli agenti di Giroud, sul quale c’è l’Inter, l’ha fatta. Questo dimostra che non è sicuro di prendere Ibra, ma è un segnale che la società voglia cercare di prendere un attaccante esperto».