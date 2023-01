Milan, Suma promuove Vasquez: «Investimento per il futuro»

Mauro Suma ha commentato l’acquisto del Milan di Vasquez: «Alcuni non lo conoscono, come non conoscevano Kalulu e Tomori»

Mauro Suma, giornalista vicino alle vicende di casa Milan, ha commentato sul suo canale Youtube il recente acquisto di Vasquez. Di seguito le sue parole.

«Vasquez non è un acquisto per adesso o per questo campionato e non è in relazione all’infortunio di Maignan. Investimento per il futuro. Leggo già su Twitter, miglior social del mondo, chi è? Dicevate chi è anche con Kalulu e Tomori»