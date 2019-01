Milan-Gattuso, se un nuovo summit vuol dire fiducia

Ieri nuovo summit in casa Milan. Ribadita la fiducia a Rino Gattuso da parte della dirigenza: conferma importante per il tecnico

Il Milan ha rinnovato la sua fiducia nei confronti di Rino Gattuso. Una conferma importante per il tecnico milanista, arrivata a pochi giorni dalla conferma ‘ufficiale’ nel dopo Spal. Nella giornata di ieri, per ribadire l’unità d’intenti sugli obiettivi che il Milan si è dato per il mercato di gennaio, c’è stato un nuovo incontro a Milanello con tutta la dirigenza. Secondo Il Corriere dello Sport, l’appuntamento, che era già in programma, è servito per parlare del calciomercato di gennaio, del prossimo incontro con la Uefa in programma venerdì e del futuro del tecnico.

La dirigenza, al gran completo, ha ribadito la fiducia nei confronti del tecnico. Gattuso ha incontrato i dirigenti Maldini e Leonardo, e soprattutto l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Un colloquio che, come detto, è servito a fare il punto della situazione in vista della finestra di mercato ma che è servita anche al tecnico, direttamente e indirettamente, a incassare nuovamente la fiducia della dirigenza, come accaduto dopo l’ultima sfida contro la Spal in campionato. La società ha informato Rino dell’evoluzione delle trattative invernali (piacciono Duncan, Sensi e Carrasco) e ha parlato del prosieguo della stagione.