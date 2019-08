Milan, Suso verso il Lione: la conferma del presidente Aulas

Il Lione sembra far sul serio per il classe ’93 del Milan, Suso: l’interessamento del club francese è stato confermato dal presidente Aulas

Nella giornata di oggi, il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha confermato l’interessamento per Suso del Milan ai microfoni di RMC Sport: «Ci piace: è uno dei profili che stiamo seguendo».

Queste parole confermano l’interesse concreto del Lione nei confronti del classe ’93 del Milan. Tuttavia, come riportato da Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo vorrebbe restare in rossonero e, in caso di addio, la sua priorità è quella di restare in Italia.